In der Vorwoche hatte es das Schicksal nicht gut gemeint mit den Verbandsliga-Handballern der Ahlener SG . Bei Eintracht Hagens Zweitvertretung setzte es eine 25:34-Niederlage. Schwerer noch als die zwei Minuspunkte aber wogen die Verletzung zweier Eckpfeiler.

Binnen weniger Minuten verletzten sich Jan Rotert (Steißbeinprellung) und Lukas Hinterding (Sprunggelenk). Ihr beider Einsatz am Samstag im Heimspiel in der Friedrich-Ebert-Halle gegen den ATV Dorstfeld ist mehr als fraglich. Obendrein fällt Ruven Osthaus (Bänderriss und Knorpelschaden im Knie) langfristig aus. „Ich habe kaum noch Alternativen“, klagt Uwe Bekston . Der ASG-Trainer muss in der Not wieder erfinderisch werden. Denn mit Rotert und Hinterding bricht ihm der etatmäßige Innenblock weg. Eine Option wäre, diesen mit Marvin Michalczik und Jonas Wieneke zu besetzen. Option Nummer zwei: „Gegebenenfalls müssen wir ein anderes Abwehrsystem spielen“, sagt Bekston.

In jedem Fall zulegen müssen seine Jungs, was die Kompromisslosigkeit der Defensivarbeit angeht. „Wir waren zuletzt zu zaghaft in der Abwehr, müssen offensiver und aggressiver auftreten. Wir dürfen uns nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen lassen“, unterstreicht Uwe Bekston.

Er hofft auf Verstärkung aus der A-Jugend. In Hagen stand zuletzt Eigengewächs Christopher Supenkamp auf der Platte, der auf Rückraum-Mitte und Halbrechts durchaus zu überzeugen wusste. Bange machen gilt also nicht bei der Ahlener SG – auch wenn die Aussichten vor dem Match gegen Dorstfeld nicht die besten sind.