In dieser Verfassung muss sich niemand ernsthaft (länger) Sorgen um den Klassenerhalt der Ahlener SG 2 in der Verbandsliga machen. Die Mannschaft von Uwe Bekston besiegte den Tabellenfünften ATV Dorstfeld beim 26:23 (14:9) in einer Art und Weise, die imponiert.

Als hätte es nie ein Form von Selbstzweifeln gegeben, legten die Ahlener schon unfassbar furios los und einen 6:0-Start hin.

Hüsken und Schemann ragen heraus

Der große Zeiger der Uhr hatte bereits zwölf Runden gedreht, als die Gäste aus Dortmund erstmals einnetzten und allmählich Fuß fassen konnten. Durch offensives Vorpreschen der Innenverteidiger brachten die Hausherren den ATV im Rückraum aus dem Tritt. Hinzu kam, dass Torwart Jonas Hüsken hinter der Abwehr äußerst sorgsam aufräumte, wenn doch einmal ein Ball den Weg aufs Gehäuse fand. Über 10:5 (24.) und 11:8 (27.) lagen die Hausherren zur Pause mit 14:9 vorn. Ihr hoher Rückstand schien die Dorstfelder aber anzustacheln. Sie kamen mit Schwung aus der Kabine, verkürzten zunächst auf 14:12 (33.) und erzielten schließlich beim 18:17 (44.) den Anschlusstreffer.

Die Ahlener aber ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Ihr Selbstverständnis war beeindruckend. Ruhig und beharrlich arbeiteten sie weiter – und profitierten (vor allem) Mitte der zweiten Hälfte von vielen Toren Noel Schemanns aus dem Rückraum.

Selbstbewusstes Eigengewächs

In der 47. Minute brachte Trainer Uwe Bekston auf Rückraum-Mitte zudem Fiete Austermann für Marvin Michalczik. Auch der erst 18-jährige A-Jugendliche verrichtete seine Aufgabe ungemein selbstbewusst. Austermann machte das Spiel schneller und legte es breiter an. So überstanden die Ahlener auch enge Phasen (20:19/48.) und setzten sich immer wieder ab – 22:19 (53.). Von einer reifen Leistung zeugte die letzte Spielminute, als sie aus einem 24:23 noch ein 26:23 machten. Auch das ein Zeugnis eines deutlich gewachsenen, eines neuen Selbstverständnisses.

Ahlener SG 2:Hüsken, Wilmes – Funke, Gatzemeier, Hubbig, Hülsbusch, Lauenstein, Lorenz, Michalczik, Rotert, Schemann, Wieneke

