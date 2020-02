Ahlener SG treibt Wilhelmshavener HV zur Weißglut

Angesäuerte Gewinner. Stolze Verlierer. Handball paradox. Kein Wunder, die Ahlener SG hatte die Verhältnisse in der 3. Liga Nord-West schließlich auch 41 Minuten lang außer Kraft gesetzt. Als Tabellenletzter trieb sie den Spitzenreiter phasenweise vor sich her und damit zur Weißglut. Am Ende musste sie sich aber doch mit 24:29 (13:12) geschlagen geben.

Eine Niederlage ungemein wertvoll fürs Selbstwertgefühl. Zwei Minuspunkte, die Kraft geben dürften für die bevorstehenden (nicht minder schwierigeren) Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt. Der ist rein rechnerisch seit Samstag noch etwas unwahrscheinlicher geworden.

Gesetzmäßigkeiten auf den Kopf gestellt

Aber die Art und Weise des ASG-Auftritts kam einer Bewerbung für die Tapferkeitsmedaille gleich und entließ die Fans im guten Gefühl in den Abend, mit einer aufopferungsvoll kämpfenden, an sich glaubenden Mannschaft mitgefiebert zu haben. Einer Mannschaft, die über 60 Minuten nicht gewillt zeigte, sich den Gesetzmäßigkeiten von Favorit und Außenseiter zu unterwerfen.

Auszeit beim WHV mit Trainer Christian Koehrmann (Wilhelmshavener HV) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

nachdenklicher Trainer Sascha Bertow (Ahlener SG) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Torwart Maurice Behrends (21 / Ahlener SG) bejubelt eine Parade Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Torwart Maurice Behrends (21 / Ahlener SG) mit einer Parade Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Mattes Rogowski (7 / Ahlener SG) bei einem Siebenmeter Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

v.l. auf der Bank Philipp Lemke (20 / Ahlener SG), David Wiencek (23 / Ahlener SG) und Trainer Sascha Bertow (Ahlener SG) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Zweikampf zwischen v.l. Luca Sackmann (17 / Ahlener SG) und Kuno Schauer (14 / Wilhelmshavener HV) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

am Ball Philipp Lemke (20 / Ahlener SG) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

am Ball Luca Sackmann (17 / Ahlener SG) gegen v.l. Tobias Schwolow (33 / Wilhelmshavener HV) und Domagoj Srsen (3 / Wilhelmshavener HV) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Jubel auf der Wilhelmshavener Bank nach der erneuten Fuehrung in der Schlussphase mit in der Mitte Trainer Christian Koehrmann (Wilhelmshavener HV) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Luca Sackmann (17 / Ahlener SG) beim Torwurf Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

in der Mitte setzt sich Luca Sackmann (17 / Ahlener SG) gegen Rutger Ten Velde (5 / Wilhelmshavener HV) und Tobias Schwolow (33 / Wilhelmshavener HV) durch Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Philipp Dommermuth (85 / Ahlener SG) warf aus allen Lagen Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

v.l. im Zweikampf Domagoj Srsen (3 / Wilhelmshavener HV) gegen Luca Sackmann (17 / Ahlener SG) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

v.l. im Zweikampf Mattes Rogowski (7 / Ahlener SG) gegen Domagoj Srsen (3 / Wilhelmshavener HV) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

David Wiencek (23 / Ahlener SG) war ein Aktivposten in der ersten Halbzeit Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Philipp Lemke (20 / Ahlener SG) beim Torwurf Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Jannis Fauteck (14 / Ahlener SG) beim Torwurf Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Jannis Fauteck (14 / Ahlener SG) am Ball Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

v.l. bei ihren ersten Spielen fuer die ASG David Denert (34 / Ahlener SG) und Benedikt-Martin Bayer (22 / Ahlener SG) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

v.l. stellten sich Nico Wunderlich (26 / Ahlener SG), David Denert (34 / Ahlener SG), Benedikt-Martin Bayer (22 / Ahlener SG), Torwart Maurice Behrends (21 / Ahlener SG) und Torwart Sven Kroker (1 / Ahlener SG) dem heimischen Publikum nach einem starken Spiel Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Jannis Fauteck (14 / Ahlener SG) beim Torwurf Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Ferdinand Huemmecke (15 / Ahlener SG) beim Torwurf Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

am Ball David Wiencek (23 / Ahlener SG) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Jannis Fauteck (14 / Ahlener SG) beim Torwurf gegen Tobias Schwolow (33 / Wilhelmshavener HV) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Philipp Lemke (20 / Ahlener SG) beim Torwurf Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

v.l. im Zweikampf Domagoj Srsen (3 / Wilhelmshavener HV) , Jannis Fauteck (14 / Ahlener SG) und Tim Rozman (8 / Wilhelmshavener HV) Ahlener SG gegen Wilhelmshavener HV - Handball Dritte Liga - Saison 2019 / 2020 - am 1. Februar 2020 Foto: R. Penno

Also hielt sie stand, hielt sie mit, leistete sie beherzt Widerstand – 3:4 (9.), 6:7 (15.). Beim 8:11 (22.) entschloss sie sich zudem erstmals dazu, den Spieß umzudrehen. In den letzten fünf Minuten vor der Pause gestattete sie dem WHV keinen Treffer mehr und machte aus einem 10:12 ein 13:12 zur Halbzeit. Im zweiten Abschnitt setzte sie sich sogar von 15:15 auf 18:15 (41.) ab. Dann jedoch nahm kippte die Partie, nahm nun den von vielen vor(her)gesehenen Verlauf. Die Gäste stellten per Sechs-Tore-Lauf auf 18:21 (50.) – zwischenzeitlich scheiterte Mattes Rogowski per Siebenmeter an Torwart Primosz Prost.

Bayer brilliert, Denert überrascht

Das war der Durchbruch für den Tabellenführer, der den Vorsprung nun sicher über die Zeit brachte. Daran änderte auch Benedikt Bayer nichts mehr. Er gab nach fast neunmonatiger Verletzungspause sein Debüt auf Linksaußen und überzeugte vollauf, erzielte sechs Treffer. Noch kaum in Erscheinung trat dagegen David Denert.

Die ASG hatte den 27-jährigen belgischen Nationalspieler ebenso kurzfristig wie überraschend verpflichtet. Der Mittelmann war nach der Insolvenz des HC Rhein Vikings zu haben und verstärkt den Drittligisten auf Rückraum-Mitte. Nach lediglich einer Trainingseinheit brachte Trainer Sascha Bertow Denert allerdings nur für die letzten eineinhalb Minuten, ohne dass dieser Akzente hätte setzen können.

Dennoch waren sie bei der Ahlener SG nach 60 Minuten zurecht angetan von der eigenen Leistung. Auch wenn der schale Nachgeschmack blieb, dass womöglich etwas mehr möglich gewesen wäre gegen diesen WHV. „Wir wollten mit einem guten Gefühl aus dem Spiel gehen und das haben wir geschafft“, hielt Trainer Sascha Bertow fest.