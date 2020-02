Ahlener SG 3 nur ein Spielball bei Experimenten von Eintracht Dolberg  

Ohne Mühe hat Eintracht Dolberg durch ein 29:16 (15:7) bei der Ahlener SG 3 den nächsten Pflichtsieg eingefahren. Dabei nutzte der SVE seine klare Überlegenheit für einige taktische Experimente. „Wir wollten nicht unbedingt mit 40 Toren gewinnen. Wichtig war uns, dass wir in Führung gehen, um anschließend einige Dinge auszuprobieren, was wir sonst nicht können“, bekannte Andreas Schwartz .

Handball-Herren-Bezirksliga: Ahlener SG III – Eintracht Dolberg 16:29 1/35 Ahlener SG 3 - Eintracht Dolberg 2019/2020 Handball Bezirksliga 02.02.2020 Fotograf: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Der Trainer der Dolberger verordnete seiner Mannschaft unterschiedliche Deckungsvarianten und probte auch neue Spielzüge im Angriff. Dass darunter der Spielfluss leiden würde, war abzusehen – nahm die Eintracht aber gerne in Kauf. Die Hausherren wiederum waren zu keiner Zeit in der Lage, die Gäste aus dem Lambertidorf ernsthaft in Gefahr zu bringen. Bis zum 6:6 (16.) waren sie in Schlagdistanz. Danach setzte sich die Eintracht immer weiter ab – 6:13, 12:19, 15:22. Bei Dolberg feierte obendrein Michael Griese sein Comeback. Der Routinier, der vor zwei Jahren seine Laufbahn beendet hatte, zeigte sich ehrgeizig und sortierte die SVE-Abwehr mit Erfolg.

– ASG 3:Schulz – Budzin, Bergmann (4), Schubert (2), Podorf (2/1), Dreger, Pawlowski, Britt, Kleinickel (4), te Heesen, Tomsa, Muer, Broehl, Beil (4).SVE:Mächling, Muer – Heißt (1), Heickmann (4), Westhues (4), Schroeer, Krabus (7/1), Lodenkemper (2), Brentrup (1), Schlieper (1), Heising (4), Supenkamp (4), Griese (1).

