Die Partien der höherklassig spielenden Jugend-Teams des Handball-Leistungs-Zentrums Ahlen (HLZ) im Überblick:

Soester TV – HLZ mA 27:36

Viele Tore geworfen, viele Tore kassiert – und doch hat es für die männliche A-Jugend des HLZ zu einem ziemlich klaren 36:27 (14:16)-Auswärtserfolg beim Soester TV gereicht. Die Gäste, die in der Oberliga Vierter sind, dominierten den Tabellenvorletzten aber nicht von Beginn an. Stattdessen liefen sie weite Teile der ersten Hälfte einem Rückstand hinterher, waren mit 5:7 (14.) und 12:15 (27.) hinten. Erst nach der Pause – nun aber mit Macht – setzte sich das HLZ Stück für Stück ab, führte mit 23:17 (42.) und 30:23 (51.). Das ließen sich die Ahlener nicht mehr nehmen.

Nächstes Spiel:

HLZ – VfL Gladbeck (Samstag, 18 Uhr)

Nächstes Spiel:

HLZ mB – SG Menden 23:28

Im direkten Duell des Mittelfeldes der Oberliga zog die männliche B-Jugend des HLZ den Kürzeren. Trotz gutem Start und zwischenzeitlicher 10:7-Führung (14.) gerieten die Hausherren gegen Ende der ersten Hälfte mit 12:14 ins Hintertreffen. Nach der Pause blieb es knapp. Näher als bis auf zwei Tore kamen die Ahlener aber nur noch selten heran. In der Schlussphase ließ Menden es noch etwas deutlicher aussehen, als der Spielverlauf eigentlich gewesen war.

Nächstes Spiel:

Westf. Herne – HLZ (Samstag, 17 Uhr)

Nächstes Spiel:

ASV Senden – HLZ mB 2 28:30

Nach ganz oben wird wohl nichts mehr gehen. Mit dem knappen Erfolg in Senden hat sich die zweite Mannschaft der B-Jugend aber immerhin zum ersten Verfolger von Hamm und Hesselteich/Loxten gemacht. Das HLZ ist nun Dritter der Verbandsliga. Wie es bereits das Endergebnis vermuten lässt, war die Partie beim ASV stets umkämpft. Die Ahlener lagen zunächst mit 9:12 (20.) und 14:18 (32.) hinten, drehten die Begegnung dann aber mittels Fünf-Tore-Lauf auf 19:18 (36.) und hatten anschließend meistens die Nase vorne. Louis Klaevers besorgte die entscheidenden letzten beiden Tore.

Nächstes Spiel:

Die B2 tritt erst am 16. Februar wieder an. Dann beim HSC Haltern-Sythen.

Nächstes Spiel:

TV Westig – HLZ mC 40:28

Klare Sache: Die männliche C-Jugend hatte beim Tabellenzweiten der Oberliga-Staffel 2 keine Chance. Bereits nach zehn Minuten hatte es 1:9 gegen die Ahlener gestanden. Dank einer deutlichen Steigerung hielt sich die Klatsche am Ende noch in Grenzen.

Nächstes Spiel:Erst am 16. Februar geht es zu Hause gegen den SVT Bochum-Riemke weiter.

Nächstes Spiel:

HLZ wC – Minden-Nord 22:28

Auch die weibliche C-Jugend musste gegen Minden-Nord in eine klare Niederlage einwilligen, stand dabei aber nicht auf so verlorenem Posten. Der Rückstand in der Oberliga-Partie betrug nach 20 Minuten zwar schon fünf Tore (5:10), viel deutlicher wurde es aber auch am Ende nicht mehr. In Reichweite waren die Ahlenerinnen allerdings nie gekommen.

Nächstes Spiel:Blomberg-Lippe – HLZ (Sonntag, 11 Uhr).

