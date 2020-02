Im Finale nur mit Fäusten durchgesetzt: Marc Lenkewitz Deutscher Meister

Marc Lenkewitz ist neuer Deutscher Meister im Taekwondo. Wie schon vor zwei Jahren sicherte sich der Ahlener in Lünen den DM-Titel im Schwergewicht. Und das trotz einer Verletzung, die dem 21-Jährigen schwer zu schaffen machte.

Schon der Weg zum Wettkampf war gepflastert mit Stolpersteinen. Mitte vergangenen Jahres verletzte sich Lenkewitz beim Turnier in Luxemburg, zog sich einen Kahn- und Mondbeinbruch des Handgelenks zu. Außerdem machten ihm chronische Achillessehnenbeschwerden zu schaffen. Eine Folge dauerhafter Überbelastung. Deshalb wurde ihm Anfang November ein Teil des Knochens an entsprechender Stelle abgeschliffen.

Grünes Licht vom Doc

Dennoch erhielt er vom Arzt grünes Licht für die Teilnahme am Park-Pokal in Sidelfingen nur einen Monat später. Dort verlor Lenkewitz seinen Kampf gegen Aleksandar Keselj. Viel schwerer als die Niederlage aber wog, dass sich der Ahlener dabei einen Bluterguss unter der Achillessehne zuzog, unter dem er seither leidet.

Dennoch dachte Lenkewitz nicht daran, die DM sausen zu lassen. „Die Zähne zusammenbeißen und durch“, lautete seine Devise. Von seiner Verfassung bei seiner letzten Teilnahme 2018 war der Taekwondoin weit entfernt. „Damals war ich in Topform. Ich war trotz meiner Größe und meines Gewichts der Schnellste und Athletischste in meiner Konkurrenz“, sagt Lenkewitz. Seinerzeit verteilten sich 102 Kilogramm auf 198 Zentimeter Körpergröße.

Trotz Gewichtszunahme dominant

Diesmal zeigte die Waage 125 Kilo. „Ich habe fast 25 Kilo durch die Medikamente, die ich in der Reha nehmen musste, zugenommen – trotz ausgewogener Ernährung.“ Doch die fehlende Bewegung machte sich bemerkbar. Mittlerweile hat er neun Kilo abgespeckt, weitere Pfunde sollen folgen. Obwohl er mehr auf den Rippen hatte, was zulasten von Tempo und Bewegungsradius ging, schaltete er bei der DM in Lünen der Reihe nach seine Gegner aus.

Zunächst dominierte er gegen Birkan Barcin (TSV Dachau), siegte vorzeitig nach Punkten. In Runde zwei traf er auf Ivan Bulanovic (PSV Georgsmarienhütte), der seinen Vorkampf deutlich gewonnen, sich dabei aber verausgabt hatte. „Er hat sich sehr viel gedreht, was für einen Schwergewichtler ungewöhnlich ist. Ich habe taktisch gut dagegengehalten“, berichtet Marc Lenkewitz.

Bulanovic sei nach der ersten Runde bereits ziemlich platt gewesen, deshalb zwang ihn Lenkewitz nach Minuspunkten vorzeitig in die Knie. Allerdings bezahlte er seinen Sieg teuer, da ihn ein Tritt seines Kontrahenten auf der Rückseite des Oberschenkels oberhalb der Kniekehle traf und für einen dicken Bluterguss sorgte.

Das gute Gefühl, zur Spitze zu gehören

Tritte waren nun im Finalkampf gegen Walid Hashimi (OTC Bonn) kaum möglich. „Ich musste den Kampf nur mit Fausttreffern gewinnen. Das war natürlich schwierig, aber es hat geklappt“, sagt Lenkewitz. Nach drei Runden gewann er nach Punkten und sicherte sich damit den DM-Titel.

„Es tut gut, wenn man sieht, dass man noch immer zur Spitze in Deutschland gehört“, gesteht Lenkewitz. Für die Nationalmannschaft ist er angesichts seiner Verletzungsodyssee aktuell nicht nominiert. Der Kader-Lehrgang in Nürnberg Ende der Woche findet ohne den Ahlener statt.

Der konzentriert sich nun erst einmal darauf, seine Verletzung bestmöglich auszukurieren. Regeneration, Ruhe, Physiotherapie, Aufbautraining. Die nächsten Turniere sind schließlich schon fest im Kalender eingetragen. German Open, Belgium Open, danach Luxemburg, Israel, Griechenland, Frankreich – es mangelt nicht an Vorhaben. Über all dem steht aber ein großes Ziel: „Ich möchte wieder ganz nach oben. Ich möchte in der Nationalmannschaft beweisen, dass ich die Nummer eins bin.“