„Einfach bombastisch“: Ahlener SG gewinnt Spitzenspiel in Sassenberg

Ahlen -

In der Halbzeitpause hat er sich wahrscheinlich kurz mal kneifen müssen. Uwe Landau erlebte, wie seine ASG-Handballerinnen mit einem Sieben-Tore-Vorsprung beim Spitzenreiter in die Kabine gingen. Es wurde danach zwar noch mal knapp, doch die Ahlenerinnen behielten in Sassenberg tatsächlich die Oberhand.