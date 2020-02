Fast nur Kantersiege für das HLZ Ahlen

Ein weiteres, ziemlich erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Teams des Handball-Leistungs-Zentrums Ahlen. Von den höherklassig agierenden Mannschaften musste lediglich die weibliche C-Jugend in eine Niederlage einwilligen. Die Spiele im Überblick:

HLZ mA – VfL Gladbeck 32:22

Angesichts der vermeintlichen Kräfteverhältnisse überrascht dieses überdeutliche Ergebnis dann doch. Denn eigentlich trennt die A-Jugend des HLZ und den VfL Gladbeck in der Oberliga-Tabelle nicht viel. Die Ahlener sind Vierter, Gladbeck Sechster. Am Wochenende lagen am Ende aber Welten zwischen beiden Teams. Der deutliche Abstand beim 32:22 (14:10)-Erfolg der Hausherren kam aber erst in der Schlussphase zustande. Nach 41 Minuten lag das HLZ gerade mal mit 19:17 vorne. Ganze neun Treffer in Folge bis zum 28:17 brachten dann aber die Entscheidung.– Nächstes Spiel:Am Samstag muss die A-Jugend zum Tabellenführer HTV Hemer (Samstag, 16.45 Uhr).

Handball-Oberliga: HLZ Ahlen männl. A-Jugend – VfL Gladbeck 1/26 2020-02-08 HLZ Ahlen - VfL Gladbeck männl. A-Jgd. -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

– Nächstes Spiel:

HLZ mB 2 – VfL Brambauer 28:20

Ein guter Start ist die halbe Miete. Das gilt nicht nur für den 100-Meter-Sprint, sondern auch im Handball. Den Beweis hat die männliche B2 des HLZ im Verbandsliga-Spiel gegen den VfL angetreten. Den Großteil des auch am Ende noch bestehenden Vorsprungs holten die Hausherren schon in der Anfangsviertelstunde heraus. Da führten sie bereits mit 9:2. Mit sieben Treffern mehr – nämlich mit 14:7 – ging es anschließend auch in die Kabine. Dieses Polster baute das HLZ zwischenzeitlich noch zum 24:14 (42.) aus. Am Ende stand ein klarer 28:20-Erfolg gegen den Tabellensiebten. Die Ahlener sind Dritter und liegen nur einen Punkt hinter dem Zweiten Hesselteich/Loxten. –Nächstes Spiel:Am Sonntag (15.15 Uhr) geht es beim Tabellensechsten HSC Haltern-Sythen weiter.

Nächstes Spiel:

HLZ mC – VfL Eintracht Hagen 35:23

Einen Kantersieg fuhren auch die C-Jugendlichen aus Ahlen gegen das Oberliga-Schlusslicht vom VfL Eintracht Hagen ein. Bis zur Pause hielten die Gäste beim Stand von 15:10 noch einigermaßen mit. Kurz nach Wiederanpfiff brachte ein Ahlener Vier-Tore-Lauf aber die endgültige Entscheidung. Nach dem 19:10 (29.) war der Drops gelutscht. Näher als bis auf neun Tore kam Hagen nicht mehr heran. Somit stand für das HLZ am Ende ein sehr deutlicher 35:23-Erfolg in den Büchern. Nach dem nunmehr zweiten Erfolg im sechsten Spiel liegt die männliche C-Jugend in der Oberliga auf Rang vier.

–Nächstes Spiel:Am Sonntag (12.30 Uhr) ist SV Teutonia Bochum-Riemke zu Gast.

Nächstes Spiel:

HSG Blomberg-Lippe – HLZ wC 41:26

Das war keine lohnenswerte Auswärtsfahrt. Bei der HSG Blomberg-Lippe, dem Tabellenführer der Oberliga, hatte die weibliche C-Jugend des HLZ keine Chance. Zumindest nicht nach der Pause. In die Kabine waren die Ahlenerinnen nämlich nur mit einem 14:18-Rückstand gegangen. Danach wurde es schnell deutlich. Nun ist zwei Wochen Pause.