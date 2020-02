„Langsam wird es nervig“, nahm RW Ahlens Trainer Christian Britscho am Freitag die vierte Spielabsage in Folge für den Oberligisten alles andere als erfreut auf. Nach der Begehung durch eine Platzkommission stand fest, dass der vom Regen malträtierte Rasen auf dem Sportplatz Papenloh auch am Sonntag noch unbespielbar sein wird, sodass die Ahlener nicht zur Auswärtspartie gegen Westfalia Rhynern reisen werden.

Testspielsieg gegen Borussia Dröschede

Ein Nachholtermin wurde noch nicht festgelegt. „Klar ist, dass wir, wenn es dann tatsächlich mal wieder losgeht, praktisch nur noch englische Wochen haben werden“, so Britscho. Weil er die drohende Spielabsage schon einkalkuliert hatte, hatte er für Donnerstagabend kurzfristig ein Testspiel gegen Borussia Dröschede vereinbart. Wichtiger als der 3:1 (1:1)-Sieg durch Treffer von Luca Steinfeldt (30.), Timon Schmitz (59.) und Enes Güney (83.) nach dem 0:1 (15.) war für den RW-Coach die Erkenntnis, „dass wir uns unter Wettkampfbedingungen gegen einen überraschend starken Gegner gut bewegt haben“. Britscho setzte dabei insgesamt 19 Spieler ein. „Ich habe während der Partie weniger fokussiert ein Auge auf einzelne Leute geworfen als darauf, wie die Mannschaft insgesamt funktioniert und welche Automatismen schon gut laufen“, sagte der Coach. Sein Fazit: „Niemand hat Minuspunkte gesammelt.“

Ein weiteres Testspiel findet möglicherweise an diesem Wochenende statt. Rot-Weiß Ahlen suchte dafür am Freitag noch einen Gegner.