Black Panther fährt die Krallen aus: Dennis Biederbick gewinnt Bronze

So sieht es in einem aus, wenn sich Verstand und Gefühle streiten. Dennis Biederbick hat gestern bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig über die 800 Meter Bronze gewonnen. Hinterher wusste der Ahlener allerdings nicht so recht, ob das in erster Linie ein Grund zur Freude war – oder doch eher ein handfestes Ärgernis.

Einerseits hatte der 22-Jährige sich eindrucksvoll in der nationalen Spitze zurückgemeldet und vor allem auf den letzten 200 Metern ein echtes Statement abgegeben. Andererseits hatte er hauchdünn Silber verpasst. Wegen einer Hundertstel Sekunde (!) musste er Julius Lawnik (LG Braunschweig/1:51,38 Minuten) den Vortritt lassen.

Farken gewinnt sein Heimspiel

„Auf der Bahn kannst du kaum überholen, das ärgert mich“, räumte Biederbick unumwunden ein. Gold war, wie im Vorfeld von ihm prognostiziert, unerschwinglich. Allerdings war es nicht Biederbicks Teamkollege Marc Reuther , der sich die Medaille um den Hals hängen ließ.

Dies war Robert Farken ( SC DHfK Leipzig /1:50,39) vergönnt, der das Rennen dominierte und sein Heimspiel souverän gewann. Der hoch gehandelte Topfavorit Reuther fehlte dagegen, da er sich wenige Tage zuvor bei einem Wettkampf in Frankreich den Arm gebrochen hatte. Auch der neben Biederbick und Reuther dritte Athlet der LG Eintracht Frankfurt, Marvin Heinrich, ging nicht an den Start. Im Finale ebenfalls nur zuschauen durfte der gebürtige Oelder Steffen Baxheinrich (LG Olympia Dortmund), der beim Vorlauf am Samstag in 1:54,94 das Nachsehen hatte.

Der Vorlauf – ein Glückslos

„Der Vorlauf war wie ein Glückslos für mich“, bekannte Dennis Biederbick, der im gemächlichen Tempo (1:54,34) ins Finale einzog und dadurch „wichtige Körner sparen“ konnte. „Ich war mir sicher, dass mich im Sprint niemand abziehen kann“, sagte Biederbick.

Dieser Satz offenbarte einen Glauben an die eigenen Fähigkeiten und ein Maß an Selbstbewusstsein, das lange nicht mehr vorhanden war. In Leipzig hat es Biederbick endgültig wieder freigelegt. „Ich konnte bewusst kontrollieren, was ich mache. Dieses Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Die Kraftübertragung auf die Bahn hat wieder funktioniert“, berichtete der Ahlener erleichtert. Das zeigte sich auch im Finale am Sonntag.

Im Stil eines Marvel-Helden

Da fuhr Biederbick im Stil des Marvel-Helden „Black Panther“ die Krallen aus. Vor dem Lauf klatschte sich Biederbick ins Gesicht, klopfte sich gegen die Brust und verschränkte die Arme. „Wenn du als Krieger in die Schlacht gehst und dir vorher nicht selbst auf die Brust klopfst, hast du schon verloren“, so Biederbick.

Erst klopfte er sich auf die eigene Brust, dann (wieder) bei der Elite an. Die sechs Finalisten lieferten sich ein taktisch kluges Rennen. Die ersten 400 Meter absolvierten sie in 58,10 Sekunden. Auf den letzten 200 Metern dann beschleunigte Biederbick nochmals merklich, setzte sich auch von Christian von Eitzen (1:51,81) ab.

„Die letzten 200 Meter waren perfekt. Schade, dass es im Ziel nicht zu meinen Gunsten ausgefallen ist“, befand Biederbick. Dass im Ziel „nur“ eine 1:51,39 für ihn notiert wurde – geschenkt. „Die Zeit ist nebensächlich.“ Wichtiger sei die Erkenntnis, wieder zum Kreis der Besten zu gehören. Und trotzdem: „Es wird noch ein bisschen brauchen, bis ich mich mit der Bronze-Medaille werde anfreunden können.“ Andererseits: „So geil gefühlt, habe ich mich selten“, gestand der Ahlener. Womöglich dürfte das helfen, um die anfängliche Enttäuschung über das verpasste Silber nachhaltig zu überwinden.