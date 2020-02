Verlässt Ismail Atalan die Sportfreunde Lotte mit sofortiger Wirkung? Der 39 Jahre alte Fußball-Lehrer des Regionalligisten soll vor einem Engagement beim Drittligisten Hallescher FC stehen. Der ins Straucheln geratene HFC hatte sich am Montag von Trainer Thorsten Ziegner getrennt, nachdem das Team von einem Aufstiegsrang auf Platz 13 abgerutscht war – drei Punkte hat Halle noch Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Atalan hatte Lotte im April des vergangenen Jahres zum zweiten Mal übernommen, den Abstieg im Sommer aus der 3. Liga aber nicht mehr verhindern können. Der Sendener hatte damit zuvor beim Zweitligisten VfL Bochum ein unglückliches drei monatiges Intermezzo als Cheftrainer. In seiner Vita steht aber eine sehr erfolgreiche zweieinhalbjährige Zeit bei SF Lotte von Januar 2015 bis Juli 2017, in der er mit den Sportfreunden in die 3. Liga aufstieg und im DFB-Pokal mit der Viertelfinal-Teilnahme für Furore gesorgt hatte. Erste Trainer-Meriten sammelte Ismail Atalan beim 1. FC Gievenbeck II, Roland Beckum und Davaria Davensberg.