Ismail Atalan wird Trainer beim Halleschen FC

Als Trainer legte er eine steile Karriere hin: 2008 begann er in der Kreisliga bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Gievenbeck, seine Tour durchs Münsterland – Davensberg (Kreis Coesfeld), Beckum (Kreis Warendorf) – führte ihn in fünf Jahren in die Oberliga. Im November 2014 heuerte er dann beim Regionalligisten in Lotte (Kreis Steinfurt) an.