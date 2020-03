Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, gibt es kein Zurück mehr. Bei der Ahlener SG treten sie deshalb die Flucht nach vorne an.

„So lange wir die Möglichkeit haben, werden wir alles reinhauen, was wir haben. Das ist auch alternativlos“, stellt Mattes Rogowski klar. Der Kapitän erhebt vor dem heutigen Auswärtsmatch beim Longericher SC wie so viele beim Oberliga-Schlusslicht dieser Tage den Zweckoptimismus zum bevorzugten Gemütszustand.

Nach dem viel zu mageren 30:30-Remis gegen die SG Menden Sauerland Wölfe und der 21:24-Niederlage bei LiT Tribe Germania sei die Situation nicht leichter geworden. „Aber eben auch nach wie vor nicht unmachbar“, unterstreicht Rogowski. Immerhin habe sein Team noch die direkten Duelle gegen den VfL Gummersbach 2 und den Leichlinger TV vor der Brust, in der sich die Ahlener – zwei Siege vorausgesetzt – in eine bessere Ausgangslage manövrieren könnten. Gleichwohl zehrt die anhaltende Erfolglosigkeit zunehmend an der Substanz.

Vielschichtige Aufgabe

„Dass du nach all den Spielen nicht selbstbewusster wirst, ist auch klar“, räumt Mattes Rogowski ein. Entscheidend sei, „trotzdem das Risiko zu gehen und bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen“. Um in Köln Zählbares mitzunehmen braucht es allerdings eine nahezu tadellose Leistung der Ahlener und eine unterdurchschnittliche der Gastgeber. Schwer vorstellbar, denn in diesem Jahr hat Longerich alle seine Spiele gewonnen, die Sauerland Wölfe gar mit 35:22 in Grund und Boden gestampft.

Die eigene Fehlerquote muss daher auf ein absolutes Minimum reduziert werden. „Einfache Ballverluste dürfen wir uns nicht erlauben, wenn wir Gegenstöße über deren schnelle Außen vermeiden wollen. Zugleich müssen wir nicht nur den Innenblock angreifen, sondern auch mal über die Halbpositionen kommen und im Parallelstoß was machen“, sagt Rogowski.

Die Aufgabe ist also durchaus vielschichtig. Dass sie derart komplexe Herausforderungen bewältigen kann, hat die ASG unlängst beim 24:29 gegen den Wilhelmshavener HV unter Beweis gestellt. „Da haben wir gesehen, was möglich ist. Wenn wir das Gleiche gegen Köln zeigen, könnte was machbar sein. Wir sind bereit dafür“, sagt Mattes Rogowski. Die Flucht nach vorne beginnt jetzt.