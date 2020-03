Wer in der Liga bleiben will, sollte nicht gegen den Tabellenletzten Punkte liegen lassen. Doch genau das ist der ASG-Zweiten gegen den RSVE Siegen passiert. Statt der eingeplanten zwei gab es nur einen Zähler. „Jetzt müssen wir schauen, wie wir uns den Punkt woanders wiederholen, wo er nicht eingeplant war“, sagt ASG-Coach Uwe Bekston. Die Chance dazu bietet sich schon am Samstag, denn dann spielt die Reserve zu Hause gegen den Tabellenfünften TuS Westfalia Hombruch. Bei den Gästen warnt Bekston besonders vor Marcel Vogler und Ole Sasse . „Das sind sehr gute, überdurchschnittliche Verbandsliga-Spieler“, sagt er. Wobei sich Bekston um seine zuletzt sehr stabile Abwehr nicht die größten Sorgen macht. „Wir müssen vor allem bei der Chancenverwertung weiter an uns arbeiten“, findet der Trainer. Der erhofft sich gegen Hombruch „eine Trotzreaktion“ und muss weiter auf Noel Schemann (Schulterverletzung), verzichten, der frühestens nächste Woche wieder fit ist.

