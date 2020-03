Ahlener SG avanciert nach Sieg gegen TB Burgsteinfurt zum Titelfavoriten Nummer eins

Die Handballerinnen der Ahlener SG machen ernst. Auch gegen den Tabellendritten TB Burgsteinfurt zeigten sie nicht das geringste Anzeichen von Schwäche, gewannen mit 34:29 (19:12) souverän – und sind spätestens jetzt Meisterschaftsfavorit Nummer eins.

Sassenberg patzt erneut

Denn der ärgste Verfolger, der VfL Sassenberg, verlor ein weiteres Mal – mit 24:27 gegen den 1. HC Ibbenbüren. Das beschert der ASG nun bereits einen Vorsprung von vier Punkten auf den VfL. Möglich machte dies eine erneute Topleistung, an der Trainer Uwe Landau lediglich in den Schlussminuten etwas auszusetzen hatte. Denn dort büßte sein Team seinen deutlichen Neun-Tore-Vorsprung noch ein. „Die letzten neun Minuten haben mir gar nicht gefallen, aber soweit sind wir schon, dass ich mich darüber aufrege“, erkannte Landau selbst, dass er auf hohem Niveau jammerte.

Handball-Damen-Landesliga: Ahlener SG - TB Burgsteinfurt 1/47 Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Ahlener SG Damen - TB Burgsteinfurt Handball Damen Landesliga Saison 2019/2020 2020-03-07 ASG Damen - TB Burgsteinfurt -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Die erste Hälfte fand er dagegen „bombastisch“. Nach anfänglichem 1:3-Rückstand (4.) blieb seine Mannschaft bis zum 4:4 (7.) noch in für den Gegner greifbarer Nähe, um dann auf 9:4 (13.), 12:6 (18.) und 16:10 (26.) zu entschwinden. „Auch nach der Pause haben wir konzentriert weitergearbeitet“, berichtete Landau.

Lauenstein feiert Comeback

Als sich Cynthia Fitzek eine Handverletzung zuzog, verhalf der ASG-Trainer zudem Tatjana Lauenstein zu ihrem Comeback auf Rückraum-Mitte. „Taktisch haben wir uns hervorragend verkauft“, lobte Uwe Landau. Seine Mädels schalteten die gefährliche Gäste-Spielerin Paula Cordes durch Manndeckung aus, ließen nichts mehr anbrennen – 24:14 (37.), 27:17 (40.) und 30:21 (46.). Sie waren nur in der Schlussphase etwas nachlässig.

Das aber konnte Landau im Endeffekt getrost verschmerzen. „Es ist unglaublich, was wir mit dem Sieg gegen Sassenberg ausgelöst haben. Wir haben die Tür zur Verbandsliga geöffnet. Jetzt müssen wir durchgehen. Aber bis dahin ist es noch ein Stück“, sagt Landau. Aktuell sieht es nicht so aus, als ob es etwas gäbe, was seine Mannschaft noch von ihrem Weg abbringen könnte.Ahlener SG:Holtmann, Bolte – Bruland (8), Klement (4), Colbatzky (7/2), Lauenstein (2), C. Fitzek (2), S. Fitzek (3), Drewes (2), Exner (4), Kensbock (2)

Ahlener SG: