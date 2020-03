Nach der Pause auf Touren: Vorwärts Ahlen zerlegt SuS Ennigerloh 2

Improvisation, die zweite Klappe? Nicht ganz. Denn Oliver Glöden , der Übungsleiter von Vorwärts Ahlen, hatte gegen die Zweitvertretung von SuS Ennigerloh doch mehr Personal zur Auswahl als angenommen. Die Qualität der DJK war es dann auch, die im zweiten Durchgang den Unterschied machte. Zuvor tat sie sich gegen das Schlusslicht unheimlich schwer und geriet beim 6:3 (2:2)-Erfolg sogar zwei Mal in Rückstand.

Huesmann-Einwechslung gibt Schub

„Es war wie erwartet keine einfache Begegnung. Gegen den Tabellenletzten muss man auch erst einmal dir richtige Einstellung auf den Platz bekommen“, sagte Glöden. Im ersten Durchgang habe sich seine Elf noch etwas schwer gegen tiefstehende Ennigerloher getan. „Nach der Pause lief der Ball besser durch unsere Reihen“, lobte der Coach, der mit Jan Brune wider Erwarten doch noch einen etatmäßigen Schlussmann zur Verfügung hatte. Zudem hatte sich Stefanos Dontsis schneller als gedacht von einer Grippe geholt. Der Offensivakteur wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, verschoss gleich einen Elfmeter und belohnte sich am Ende doch noch mit einem Tor.

Fußball-Kreisliga A: Vorwärts Ahlen - SuS Ennigerloh 1/26 DJK Vorwärts Ahlen - SuS Ennigerloh 2 Fußball Kreisliga A Beckum Saison 2019/2020 2020-03-08 DjK Vorwärts Ahlen - SuS Ennigerloh 2 -lgu- Foto: Lars Gummich Foto: Lars Gummich

Aber der Reihe nach: In den ersten 45 Minuten knackten die Ennigerloher die Vorwärts-Defensive gleich zwei Mal mit einem simplen Rezept: langer Ball, Kopfballverlängerung und die SuS-Stürmer hatten freie Bahn. Dominik Steinkötter (17.) und Alex Scheljakob (39.) ließen sich diese Gelegenheiten jedenfalls nicht entgehen und netzten zwei Mal zur Führung ein. Auf der Gegenseite meldete sich die DJK durch Fabrizio Nieddu, der in einem Getümmel am Schnellsten schaltete (37.), und durch ein Eigentor zum 2:2 (44.) zurück. Hierbei flankte Kevin Ortmann das Spielgerät in den Strafraum. Der Klärungsversuch des Gäste-Akteurs misslang und der Ausgleich war im Kasten.

Ein hartes Stück Arbeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte die DJK ihr gewohntes Gesicht. Stefanos Dontsis scheiterte zwar erst per Strafstoß, doch dann kam die Zeit des eingewechselten Patrick Huesmann .

Erst setzte er sich auf der rechten Außenbahn durch und zog dann in die Mitte, um das 3:2 (72.) zu markieren. Keine zwei Minuten später schloss er eine Kombination durch das Zentrum eiskalt ab (74.). „Das waren echt schöne Tore“, so Glöden.

Der 4:3-Anschlusstreffer durch Adrian Kardas nach einem Standard ließ allerdings nicht lange auf sich warten (74.). Ins Wanken gerieten die Ahlener dadurch aber nicht. Im Gegenteil: Stefanos Dontsis (83.) und Sebastian Aksan (90.+2) machten den Deckel drauf.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, befand Glöden, der die Chancenverwertung seiner Truppe bemängelte: „Nach dem 4:2 waren wir viel zu eigensinnig. Da hat jeder mit Einzelaktionen versucht, sich in den Vordergrund zu spielen. Die Situationen müssen wir besser lösen.“

Vorwärts:Brune – Wiesmann (58. Huesmann), Hahne, Aksan, Popil, Sait (46. Dontsis), Ortmann, N. Uhlenbrock, Kroll, Nieddu (85. Nicolai)

Vorwärts: