Die für viele womöglich drängendste Frage vorab: Findet die 28. Auflage des Volks- und Straßenlaufs Rund um die Wibbeltkapelle in Vorhelm am Sonntag angesichts des sich ausbreitenden Corona-Virus überhaupt statt?

„Wir stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und beobachten täglich, was passiert. Aber nach aktuellem Stand findet der Wibbeltlauf statt“, sagt Organisator Frank Schwarte . Im Vorjahr gingen dabei insgesamt rund 250 Teilnehmer an den Start. Damit sind die Vorhelmer noch immer weit weg von der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, der jüngst dazu riet, sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen.

Gute Wetterprognose

Angesichts der überschaubaren Größe der Veranstaltung bestehen also gute Chancen, dass sie durchgeführt wird. 30 bis 40 Helfer sind dazu am Sonntag im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. „Alleine kriegst du das gar nicht hin. Dieser Lauf lebt von unseren Vereinsmitgliedern“, sagt Frank Schwarte. Er weiß, dass er auf ein eingespieltes Team vertrauen kann.

Bis jetzt liegen 110 Anmeldungen vor. „Das entspricht in etwa dem Wert des Vorjahres“, sagt Schwarte. Erfahrungsgemäß melden sich beim Wibbeltlauf viele Athleten kurzfristig und erst am Tag des Wettkampfs an. Eine große Rolle spielen dabei die äußeren Bedingungen. Derzeit prognostizieren die Meteorologen heitere zehn Grad Celsius – ideale Bedingungen. „Wenn das Wetter mitspielt, ist unsere Strecke für Bestzeiten geeignet“, wirbt Frank Schwarte für die flache, aber windanfällige asphaltierte Rundstrecke durch das Schäringer Feld.

Titelverteidiger nicht dabei – dafür einige Neulinge

Der Hauptlauf über zehn Kilometer beginnt um 11 Uhr. Titelverteidiger Jonas Barwinski ist nicht dabei. Er weilt fürs Radtraining momentan auf Mallorca. Daher dürfte es auf ein Duell zwischen Amanuel Desale (LG Ahlen) und Philipp Kaldewei (LV Oelde) hinauslaufen. Desale gewann 2018, Kaldewei 2017 in Vorhelm. „Das sind die beiden Protagonisten der letzten Jahre“, sagt Schwarte.

Für ihn im Mittelpunkt aber steht das halbe Dutzend Anfänger, das sich seit August im Rahmen eines Lauftreffs auf diesen Tag vorbereitet hat. Zehn bis 15 Läufer haben sich seither einmal wöchentlich getroffen, sechs von ihnen gehen beim Wibbeltlauf erstmals bei einem Wettkampf an den Start. Begleitet werden sie von ihren Trainern Frank Schwarte und André Kaldewei, die ihnen während des Rennens Tipps geben und Unterstützung leisten werden.

Ab 9 Uhr können die Teilnehmer ihre Startunterlagen am Sportplatz abholen. Dabei ist auch das Startgeld zu entrichten. Erwachsene zahlen fünf, Schüler und Jugendliche zwei Euro. Der Bambinilauf ist kostenlos. Eine Nachmeldung ist bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start ohne zusätzliche Gebühr möglich. Das Programm: 10 Uhr mit dem Kinder- und Jugendlauf (2,14 km); 10.30 Uhr: Bambinilauf (0,6 km); 11 Uhr: Hauptlauf (zehn Kilometer); 12.30 Uhr: Volks- und Straßenlauf und (Nordic) Walking (fünf Kilometer).