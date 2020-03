Kann der SVE Dolberg gegen den VfL Kamen noch mal oben angreifen?

Dolberg -

Der Tabellenführer ist gestrauchelt. Deshalb sind die Dolberger Handballer nun bis auf drei Punkte an der SGH Unna Massen dran. Ob da so bleibt, hängt aber entscheidend vom Samstagabend ab. Dann kommt nämlich der Tabellendritte aus Kamen in die Mehrzweckhalle. SVE-Coach Andreas Schwartz hat ein Argument, das ihm Hoffnung macht.