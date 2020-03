Ahlen -

Von Cedric Gebhardt

Wegen des Corona-Virus fallen die Spiele der 3. Liga an diesem Wochenende aus. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Der DHB will sich am Montag äußern. Bei der Ahlener SG wappnen sie sich für alle Fälle. Auch ein vorzeitiges Saisonende ist nicht auszuschließen.