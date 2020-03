Bei Vorwärts heißt es dazu in einer Mitteilung an alle Mitglieder: „Im Fokus steht, die Infektionsketten zu unterbrechen. Dabei können wir als Verein sehr viel beitragen, denn gerade bei uns treffen sich viele Menschen in verschiedenen Gruppen. Der Vorstand hat sich daher dazu entschieden, eine klare Empfehlung an alle Abteilungen zu geben, sofort den Trainings-, Sport- und Spielbetrieb bis auf Weiteres einzustellen.“

RWA setzt mindestens eine Woche aus

Auch bei Rot-Weiß macht man die Schotten komplett dicht. „Die Jungs zum Training zu schicken, macht derzeit keinen Sinn“, sagt der Sportliche Leiter Joachim Krug, der sich da einig mit Trainer Christian Britscho ist. Das betrifft aber nicht nur die Oberliga-Mannschaft, sondern alle Teams des Vereins, insbesondere die Jugend. „Wir haben erstmal bis zum 22. März alles abgesagt. Nächste Woche werden wir mit den Trainern sprechen, ob und wann Training wieder Sinn macht. Wenn es Ende April wieder weitergehen sollte, braucht man natürlich einen gewissen Vorlauf“, sagt RWA-Geschäftsführer Gero Stroemer.

Auch bei der ASG ruht der Trainingsbetrieb

„Sportliche Aktivitäten stehen momentan ganz hinten an, in der aktuellen Lage steht die Gesundheit aller an erster Stelle“, heißt es von Seiten der Ahlener SG. Auch dort hat man alle Abteilungen dazu aufgerufen, nicht mehr zu trainieren. „Mit der Einstellung wollen wir dazu beitragen, die Infektionskette zu unterbrechen“, so ASG-Sprecher Sven Sandbothe. Zudem vermeldet der Verein auch die Nachricht vom Deutschen Handballbund. „Der DHB hat am Freitagmorgen in einer Präsidiumssitzung beschlossen, dass der Spielbetrieb in der Dritten Handball-Liga bis zum 19. April ruht.“