Marie Michalczik geht den nächsten Schritt in ihrer Profi-Karriere. Die 18-jährige Ahlener Handballerin wechselt vom BV Borussia Dortmund, bei dem sie meist in der Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz kommt, zur HSG Blomberg-Lippe. Sie folgt damit dem Weg Alicia Stolles, die seinerzeit in Ahlen ausgebildet wurde und die es von dort erst zum BVB und dann nach Blomberg zog.