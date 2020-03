Dass die rasche Ausbreitung des Corona-Virus weitreichende Auswirkungen auf den Sportbetrieb hat, ist in den vergangenen Tagen mehr als deutlich geworden. Der Rollstuhlbasketball bildet da keine Ausnahme, zumal die Aktivenselbst teils zur Risikogruppe gehören.

Folglich hat der Deutsche Rollstuhl-Sportverband (DRS) die einzig logische Entscheidung getroffen, den Ligaspielbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen, und die Saison für beendet erklärt.

Größter Erfolg der Vereinsgeschichte

Da stellt sich die Frage, wie es für den BBC Münsterland als frisch gebackener Meister der 2. Bundesliga Nord weitergeht? Die Emsstädter hätten sich Ende März und Anfang April in Playoff-Spielen mit den Mainhatten Skywheelers aus Frankfurt um den Aufstieg in die Eliteliga duelliert. In diesem Fall wird dem Verband die Entscheidung nun abgenommen. Denn sowohl der RBC Köln 99ers als auch der RSV Salzburg, die in der zweiten Playoff-Paarung aufeinander getroffen wären, haben bekundet, nicht aufsteigen zu wollen.

Heißt im Klartext: Der BBC Münsterland wird in der nächsten Saison erstmals in seiner Geschichte in der 1. Bundesliga spielen. „Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir nach dem letzten Ligaspiel neben der Meisterschaft auch den Aufstieg gefeiert“, sagt Vereinschef Dietmar Fedde und ergänzt: „Wir haben uns auf die Playoffs gefreut und hätten unser Ziel gern auf sportlichem Weg erreicht. Aber den Spielbetrieb zu beenden, ist die einzig vernünftige Maßnahme. Es muss jetzt vordergründig darum gehen, so gut es geht durch diese Krise zu kommen.“

Planung der neuen Saison eine Herausforderung

Auch wenn die äußeren Umstände alles andere als ideal sind, können sie die Freude und den Stolz über die sportlichen Leistungen nicht komplett überdecken. „Das ist das mit Abstand erfolgreichste Jahr seit Bestehen unseres Vereins. Wir stehen so super da wie noch nie. Die Mannschaft hat es hervorragend gemacht und den Aufstieg mehr als verdient“, betont Fedde.

Der BBC-Verantwortliche erklärt den vereinsinternen Trainingsbetrieb für eingestellt und kündigt an, in der nun langen Pause die Planungen für die erste Bundesliga voranzutreiben. Angesichts der noch nicht absehbaren Folgen durch die Corona-Krise dürfte das kein leichtes Unterfangen werden. „Wir haben für das Erreichen unseres großen Ziels den ungünstigsten Zeitpunkt erwischt. Aber wir können es nicht ändern“, sagt Fedde.