BBC Münsterland: Erstligist ohne Größenwahn

Lange haben Dietmar Fedde , der Vorsitzende der Warendorfer Rollstuhlbasketballer, und seine Mitstreiter für diesen Erfolg gearbeitet. Auch ohne Qualifikationsspiele ist der BBC Münsterland in die Erste Liga aufgestiegen. Ein Grund zur Freude, der aber auch ein Menge Arbeit mit sich bringt.

„Das war die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte“, zieht Fedde, dessen Sohn Marcel die Mannschaft als Trainer zum Aufstieg gebracht hat, ein rundum zufriedenes Fazit. „Die Erste spielt in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Liga, die Zweite hat als Meister der Oberliga West den Aufstieg in die Regionalliga geschafft, und unsere dritte Mannschaft hat im Neunerfeld der Landesliga West Gruppe A einen hervorragenden vierten Platz erreicht.“

Stadt sagt Hilfe zu

Angesichts dieser Erfolgsbilanz der Warendorfer Amateursportler ist die Begeisterung des Vereinsvorsitzenden nur allzu verständlich. Denn seit der Gründung des BBC im Jahr 1992 kämpfen Dietmar Fedde und seine Mitstreiter um die Würdigung ihrer Arbeit. „Und die haben wir nach dem Aufstieg nicht nur von unseren Fans und Gönnern bekommen“, betont er. „Auch Vertreter der Stadt Warendorf haben das Geschehen nicht nur verfolgt, sondern uns auch ihre Hilfe zugesagt.“

Strenge Vorschriften

Die ist auch notwendig, denn der Verband der Rollstuhlbasketballer hat strenge Vorschriften für die Erste Liga, die einzuhalten sind. Da ist zum Beispiel der Passus, der die Größe des Spielfelds bestimmt. „Das muss nach den Statuten 28 mal 15 Meter betragen“, sagt der Vorsitzende. Und genau das ist eines der Probleme, die er und seine Mitstreiter aus dem Weg räumen müssen. „In der Josefschule haben wir nur eine Fläche von 26 mal 14 Metern zur Verfügung“, ergänzt Dietmar Fedde. „Wir haben dort bisher mit einer Ausnahmegenehmigung gespielt. Aber der Verband will nun Änderungen sehen.“

Kein Profitum

Und da kommt die Kommune ins Spiel. Bei einem Treffen mit den BBC-Oberen haben sie ihre Unterstützung zugesagt. „Das Spielfeld für die kommende Saison – wann auch immer sie angepfiffen werden wird – wird um einen Meter verbreitert“, erklärt der Vorsitzende. „Das ist ohne große Probleme bis zum Stichtag 31. Juli umzusetzen. Wir würden dann erneut eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Und die sollen wir auch bekommen, wenn gewährleistet wird, dass die Anforderungen für Erst- und Zweitliga-Spieledauerhaft geändert werden.“ Und das haben Vertreter der Stadt bis 2022 zugesagt.

Eins wird es mit Dietmar Fedde, dem Vorsitzenden des BBC Münsterland, nicht geben: Profitum im Rollstuhlbasketball. „So größenwahnsinnig werde ich nicht sein“, erteilt er etwaigen Überlegungen eine deutliche Absage. „Klar ist, dass wir neue Spieler holen müssen. Klar ist aber auch, dass diese menschlich und sportlich zu uns passen müssen. Daran arbeiten wir im Moment.“

Steigende Kosten

Eine Arbeit, um die der Vereinschef in Zeiten des Coronavirus nicht zu beneiden ist, denn schließlich weiß niemand, wann der Ball wieder Richtung Korb fliegen wird. Aber Fedde ist zuversichtlich, auch diese Aufgabe zu meistern.

Sorgenfalten treiben ihm die steigenden Kosten auf die Stirn. „Ich rechne mit einer Zunahme von 30 Prozent“, sagt der Vorsitzende. „Die Schiedsrichterkosten werden höher, wir haben weitere Fahrten, und dann werden wir wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal vor Ort übernachten müssen. Um das alles zu finanzieren, müssen wir neue Förderer finden. Das wird in diesen unsicheren wirtschaftlichen Zeiten nicht einfach.“

Aber einfach kann jeder. Die Erstklassigkeit soll dem Verein, der 1992 aus der Taufe gehoben wurde, Strahlkraft verleihen. Und auch die besondere Atmosphäre, die im Josefs-Dome – wie die BBCler ihre Spielstätte nennen – herrscht.