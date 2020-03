Der Spielbetrieb und auch das Training ruhen aktuell bei der Ahlener SG . Im Hintergrund laufen allerdings die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Für die zweite Mannschaft melden die Ahlener jetzt Vollzug. Sie arbeiten auch in der Saison 2020/21 weiter mit Trainer Uwe Bekston zusammen. Er hat die Reserve des Drittligisten im Laufe der Saison, Anfang Dezember, übernommen. Das Team steht in der Verbandsliga auf dem elften und damit viertletzten Platz. „Wir sind absolut zufrieden mit Uwes Arbeit, und ich habe ihm optional auch schon eine Zusammenarbeit über die kommende Saison hinaus angeboten“, wird ASG-Abteilungsleiter Ronald Zent in der Mitteilung zitiert.