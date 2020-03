Aufgrund der Gefahr durch das Coronavirus ist der Spielbetrieb des Westfälischen Basketball-Verbandes (WBV) abgesagt worden. Jüngst hat der WBV die Saison für beendet erklärt und die Entscheidung gefällt, dass die derzeitigen Spitzenreiter in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen. Das hat auch Auswirkungen auf Ahlen, denn die DJK Vorwärts schafft somit den Sprung aus der Kreisliga Münster in die Bezirksliga .

„Eigentlich kann man sich darüber freuen“, erklärte DJK-Trainer Talal Harb . „Wir sind ja schon die ganze Saison Tabellenführer, daher ist es schon verdient.“ Von den gespielten 16 Saisonpartien haben die Adlerträger 14 Begegnungen gewonnen. Vorwärts kehrt nach zwei Jahren Abstinenz in die Bezirksliga zurück.

Die Basketballer des ASK Ahlen, die ebenfalls in der Kreisliga Münster spielen, sind logischerweise ebenfalls vom Abbruch betroffen. Dessen Mannschaft beendet ihre Premierensaison auf dem neunten Tabellenplatz. „Man muss dann auch an die Menschen denken. Die Spiele nachzuholen, wäre schwachsinnig. Der Abbruch ist richtig“, betonte ASK-Trainer Toyanc Tunc.