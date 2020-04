Kreis Warendorf -

Von Christian Havelt, hav

Die aktuelle Corona-Pandemie hat auch finanzielle Auswirkungen auf die Finanzen der Amateurfußballer – bis hinein in die untersten Klassen. So hat zum Beispiel die Fußballabteilung des VfL Sassenberg bereits sämtliche Zahlungen an Trainer und Übungsleiter „bis aus Weiteres“ eingestellt. Auch andere Vereine aus dem Kreis sind in Gesprächen.