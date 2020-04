Der Spielbetrieb ruht, die Planungen für die kommende Saison dagegen nicht. Für den aktuellen RWA-Trainer Christian Britscho und seinen Co Timo Janczak wird diese an neuer Wirkungsstätte eine ganz besondere Herausforderung. Beide wechseln wie berichtet zur SG Wattenscheid, wo sie ab Sommer den Oberligisten und damit eine komplett neu zu formierende Mannschaft übernehmen.

Britscho kommt mit vielen Vorschusslorbeeren

Der ehemalige Bundesliga-Club hat das Gespann nun offiziell vorgestellt und dabei noch einmal klargemacht, dass es sich um echte Wunschkandidaten handelt. „Wir haben mit Christian einen Trainer gefunden, der zu einhundert Prozent in das von uns definierte Anforderungsprofil passt. Er hat viele Jahre in einem Nachwuchsleistungszentrum tolle Arbeit geleistet und in den vergangenen anderthalb Jahren 73 Punkte mit Ahlen in der Oberliga Westfalen geholt. Er kennt die Liga, hat jahrelang immer wieder bewiesen, wie man eine junge Mannschaft entwickelt und an allen Wirkungsstätten im positiven Sinne seine Spuren hinterlassen“, sagt Christian Pozo y Tamayo, Sportvorstand der Schwarz-Weißen, auf der Vereinshomepage.

Insolventer Regionalligist muss sich in der Oberliga komplett neu aufstellen

Für den in Bochum lebenden Britscho war dabei auch die unmittelbare Nähe ausschlaggebend. Dass die langen Fahrten nach Ahlen mehrmals pro Woche an den Kräften zehrten, daraus hatte er keinen Hehl gemacht. Deutlich weniger Fahrerei, aber dennoch keinen ganz einfachen Job findet er nun in seiner Nachbarschaft vor. Die Wattenscheider spielten zuletzt Regionalliga, meldeten in der laufenden Spielzeit aber Insolvenz an und müssen sich nun in der Oberliga komplett neu aufstellen.

Britscho sieht die neue Aufgabe als Herausforderung

Dass Britscho davor nicht zurückschreckt, hat er bei den Ahlenern schon vor der aktuellen Spielzeit bewiesen. Denn auch die Rot-Weißen haben im Sommer nach einer zuvor enttäuschenden Spielzeit einen großen Umbruch vollzogen. Mit Erfolg: Aktuell stehen die Werse­städter in der Oberliga auf Rang drei und hoffen noch auf den Aufstieg. In diesem Fall gäbe es dann allerdings in der kommenden Spielzeit kein Wiedersehen mit ihrem Noch-Trainer. Zugegeben: Bis dahin muss noch sehr viel passieren.

Britscho jedenfalls scheint sich schon auf die neue Herausforderung zu freuen. Der Verein zitiert ihn mit folgenden Worten: „Die SG 09 ist ein großartiger Verein mit einer sehr bewegten Geschichte. Jetzt liegt es an uns, die Zukunft zu gestalten.“