Luca Steinfeldt spielt auch in der kommenden Saison für RW Ahlen . Der 23-Jährige gab dem Oberligisten jetzt seine mündliche Zusage für eine weitere Spielzeit. Schriftlich soll der Kontrakt in den kommenden Tagen fixiert werden. In den 18 Partien, in denen der Stürmer für die Rot-Weißen bislang zum Einsatz kam, brachte er es auf sieben Tore und fünf Vorlagen. Steinfeldt war im Sommer vom TuS Haltern ins Wersestadion gewechselt. Zuvor sammelte er für den MSV Duisburg 2, Preußen Münsters U 23 und die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund Erfahrungen. „Ich fühle mich in Ahlen super wohl. Das ist eine junge Truppe, der deutlich anzumerken ist, dass sie etwas erreichen will“, so Steinfeldt.