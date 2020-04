Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte erhalten weitere Verstärkung. Nach Vera Heinker und Sophia Möllers präsentierten sie jetzt mit Franziska Ix bereits Neuzugang Nummer drei für die kommende Saison.

Die 17-Jährige kommt von der Warendorfer SU und ist in Telgte keine Unbekannte. Sie ist die Tochter von Harmut Ix, dem Physiotherapeuten der Herren-Mannschaft. In der bisherigen Serie zählte Franziska Ix beim Westfalenligisten WSU zu den tragenden Säulen. Für den Tabellendritten erzielte sie im bisherigen Saisonverlauf bereits vier Treffer.

Trainer Wende plant Ix als Eckpfeiler ein

Für Ix ist der Wechsel auch eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Denn bereits in ihrer Jugend spielte sie für die SG Telgte, ehe es sie 2018 nach Warendorf zog. „Sie ist eine lernwillige, schnelle und technisch gut ausgebildete Spielerin, was sie im Kennenlerntraining direkt gezeigt hat. Aufgrund ihrer Stärken ist sie im Offensivbereich vielseitig und flexibel einsetzbar, wovon ich ja auch gerne Gebrauch mache. Wir sind davon überzeugt, dass sie menschlich und sportlich eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird“, sagt Trainer Sebastian Wende.

Die Kaderplanung sei schon sehr weit vorangeschritten. „Und das obwohl wir alle noch nicht wissen, wie es überhaupt weitergeht. Aber das hält uns nicht davon ab, für die neue Saison zu planen, für die wir jetzt schon gut aufgestellt sind“, so Wende. Weil die Mannschaft in der Vergangenheit aber nach dem Geschmack des Übungsleiters noch zu häufig in Personalnot geriet, setzt die SG Telgte ihre Suche nach weiteren Verstärkungen fort.