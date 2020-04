Denis Brandt und Frederik Isselhorst bleiben auch in der neuen Saison das Trainergespann des SC DJK Everswinkel. Das teilte Fußballobmann Dieter Rengers jüngst mit. „Wir hätten die Mannschaft gerne persönlich über diesen Schritt informiert. Das war aber aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich“, so Rengers. Stattdessen verkündete der Verein seine Spieler via Whats- App-Gruppe. „Schon im Januar haben wir mit Denis Brandt und Frederik Isselhorst gute Gespräche geführt. Wir freuen uns, weiterhin mit den beiden zusammenzuarbeiten – und zwar unabhängig von der Klassenzugehörigkeit“, so Rengers. Aktuell kämpft das Team noch in der Kreisliga A1 Münster um den Klassenerhalt.