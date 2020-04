Ahlen -

Mit der halben Mannschaft ist man sich schon einig. Nun hat Rot-Weiß Ahlen auch die beiden wichtigsten Positionen für die kommende Saison besetzt. Björn Mehnert (Chefcoach) und Salvatore Gambino (Co-Trainer) stehen künftig an der Seitenlinie – unabhängig davon, ob der Verein in der Ober- oder in der Regionalliga spielt.