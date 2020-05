Die westfälischen Handballfans erwartet beim ASV Hamm-Westfalen eine Saison mit zukunftweisenden Veränderungen, wie Geschäftsführer Franz Dressel im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag verkündet hat. Eine maßgebliche Rolle dabei wird auch ein ehemaliger Ahlener spielen.

So wird nicht nur mit Michael Lerscht zum 1. Juli ein neuer Trainer seine Arbeit beim ASV aufnehmen, sondern zu diesem Tag mit dem ehemaligen ASG-Teammanager Thomas Lammers ein weiterer Geschäftsführer berufen. Nach einer Übergangszeit wird Franz Dressel selbst dann zum 21. Februar 2021 als Geschäftsführer ausscheiden und Thomas Lammers, der seit Anfang des Jahres in Vollzeit als Manager für den ASV tätig ist, die alleinige Leitung über die Profiabteilung übergeben. Eine weitere Veränderung betrifft die Öffentlichkeitsarbeit des Handball-Zweitligisten.

Kottmann zurück an Bord

Hier wird Simon Kottmann, der von 2007 bis 2019 Pressesprecher des ASV war, ebenfalls zum 1. Juli in etwas anderer Rolle zurückkehren.

So betonte Franz Dressel, der sich bei Pressesprecher Martin Bytomski für dessen Arbeit in der aktuellen Saison bedankte: „Ich freue mich sehr, dass Simon nach einem Jahr Auszeit wieder dabei ist.“ Der 44-jährige Hammer wird als Leiter Kommunikation für alle Belange der Außendarstellung des ASV verantwortlich sein. „Der ASV hat ein zukunftweisendes Konzept und plant wirtschaftlich und sportlich langfristig. Das ist eine hervorragende Basis und hat mich überzeugt“, so Kottmann.

Dressel sagt nach drei Jahrzehnten adieu

Die größte Nachricht des Tages betraf aber den aktuellen Geschäftsführer selbst. Nach fast drei Jahrzehnten beim ASV wird Franz Dressel pünktlich zu seinem 70. Geburtstag aus der ersten Reihe bei den Westfalen zurücktreten. „Ich bin überzeugt, dass es nah und fern keinen besseren Nachfolger als Thomas Lammers gibt“, so der Funktionär, der als Gesellschafter der ASV GmbH und HBL-Vizepräsident dem Handballgeschehen erhalten bleiben wird. „Auch als Berater werde ich natürlich nach meiner Zeit als Geschäftsführer dem ASV zur Verfügung stehen“, so Dressel weiter.

Für den ambitionierten Thomas Lammers, der erst im Juli 2019 von der Ahlener SG zum ASV gewechselt war, ist es der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Er hatte immer betont, im professionellen Handball beruflich Fuß fassen zu wollen. Das dürfte ihm nun endgültig gelungen sein.