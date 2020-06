Rot-Weiß Ahlen hat für die neue Saison Robin Hoffmann verpflichtet. Der 29-Jährige unterschrieb einen ligaunabhängigen Einjahresvertrag und ist auf dem Spielfeld im defensiven sowie im zentralen Mittelfeld zuhause. Bis zum Saisonabbruch stand Robin Hoffmann für den ASC 09 Dortmund auf dem Rasen. Zuvor war er unter anderem bei Westfalia Rhynern und dem SV Lippstadt 08 im Einsatz, wo er in der vergangenen Saison in 24 Pflichtspielen als Stammspieler mitwirkte, ehe ihn eine Verletzung für die restlichen Spieltage ausbremste. „Robin ist ein erfahrener Spieler, der seit sieben Jahren Partien in der Oberliga und Regionalliga bestreitet. Er ist technisch sehr stark und sozusagen ein Allrounder, der jeder Mannschaft weiterhilft“, sagt der Sportliche Leiter Joachim Krug . Auch Robin Hoffmann freut sich sehr auf seine Zeit in der Wersestadt: „Es ist toll für einen Verein zu spielen, der so viele Jahre im Profifußball beheimatet war. Die Mannschaft hat in dieser Saison sehr attraktiv und erfolgreich gespielt und natürlich will ich zukünftig meinen Beitrag dazu leisten, damit das Team weiterhin die eigenen Ziele erreicht.“