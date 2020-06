Einer kommt und einer bleibt womöglich doch. Die Kaderplanungen der Ahlener SG gehen allmählich voran. So hat der Handball-Drittligist jetzt Dominik Spannekrebs unter Vertrag genommen. Darüber hinaus zieht Mattes Rogowski , der seine Laufbahn ursprünglich in diesem Sommer beenden wollte, in Erwägung, doch noch ein Jahr dranzuhängen.

Spannekrebs, der am Freitag 22 Jahre alt wird und vom Liganachbarn SG Schalksmühle-Halver nach Ahlen kommt, lebt seit April in Münster und studiert auch dort. „Die Anfrage aus Ahlen ist wirklich ein Glücksfall für mich, so kann ich Uni und Sport perfekt verbinden“, wird der 189 Zentimeter große Spieler in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

„Dominik ist ein junger kraftvoller Spieler, der uns im Aufbau und auf Halblinks weiterhelfen wird und der in der Abwehr auch auf der Halbposition deckt“, so der Mannschaftsverantwortliche Jan Anton.

„Ich will endlich wieder den Ball in die Hand nehmen, meine neuen Mitspieler und den Verein kennenlernen und wieder meiner Leidenschaft nachgehen“, sagt Spannekrebs nach der langen Coronapause.

Unterdessen erwägt Kapitän Mattes Rogowski, für eine weitere Saison zu verlängern. Diesbezüglich werde er noch ein Gespräch mit den Geschäftsführern Klaus Jäger und Andreas Bartscher führen. Rogowski, der vor Kurzem geheiratet hat und im August Vater wird, möchte zunächst für sich ausloten, welchen sportlichen Aufwand er künftig noch betreiben kann und möchte.