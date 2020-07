Eine ganz besondere Trainingseinheit mit Teambuilding gab es jüngst für die Regionalliga-Fußballer von Rot-Weiß Ahlen . Gemeinsam mit der Sportjugend des Kreissportbundes Warendorf lud Trainer Björn Mehnert seine Mannschaft zum Bubble Ball am Sportpark Nord ein. In den eineinhalb Meter breiten und 30 Kilo schweren Bällen eingepackt, geriet das aktive Fußballspielen schnell in den Hintergrund. Wichtiger waren die neu entdeckten Flugkünste einzelner Spieler. Unter vier Teams mit jeweils fünf Akteuren wurde ein Turnier ausgetragen. Zum Abschluss stellten sich Trainer Björn Mehnert und Torwart-Trainer Rene Grabowski jeweils eine eigene Mannschaft zusammen und trugen ein Trainer-Duell aus. In der langgezogenen Saisonvorbereitung war diese Aktion eine willkommene Abwechslung für die Spieler.