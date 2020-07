XXL-Saison eine echte Mammutaufgabe für RW Ahlen

Ahlen -

Satte 40 Pflichtspiele warten in der kommenden Saison allein in der Regionalliga West auf Rot-Weiß Ahlen. Das Programm hat es wahrlich in sich. Deshalb möchte sich der Aufsteiger bestmöglich wappnen. Und hat einen Einkaufszettel geschrieben, um den Kader noch aufzupeppen.