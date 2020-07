Sofern die Corona-Pandemie es zulässt, absolviert RW Ahlen im Rahmen der Saison-Vorbereitung fast ein halbes Dutzend Testspiele – und trifft dabei womöglich auch auf einen alten Bekannten. Das Freundschaftsspiel gegen den SV Hilbeck „haben wir komplett gecancelt“, sagt Trainer Björn Mehnert .

Doch ihm bleiben noch eine Reihe weiterer Partien, um einen Eindruck vom Zustand seiner Mannschaft zu gewinnen. Den Auftakt macht am Samstag 19. Juli (15 Uhr), ein Match daheim gegen den TuS Freckenhorst. Weiter geht es am 25. Juli (14 Uhr) beim Oberligisten RSV Meinerzhagen sowie tags drauf am 26. Juli (14 Uhr) zu Hause gegen den8 Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel. Für die Wochenenden hat sich Mehnert bewusst jeweils für zwei Begegnungen entschieden.

So auch am 1. August (14 Uhr) beim Oberligisten SC Velbert und am 2. August (14 Uhr) beim Dortmunder Landesligisten TuS Bövinghausen. Nach einem spielfreien Wochenende geht es weiter am 15. August gegen den Westfalenligisten FC Iserlohn und am 16. August beim Westfalenligisten SG Finnentrop-Bamenohl. Im Vorbereitungs-Endspurt geht es dann noch am 22. August zum Hessenligisten KSV Hessen Kassel, ehe es tags drauf zu einem möglichen Wiedersehen mit Kevin Großkreutz kommt. Der ehemalige Ahlener Publikumsliebling ist Trainer des Bezirksligisten Türkspor Dortmund, auf den die Ahlener am 23. August treffen.

Zum Abschluss der dann fast dreimonatigen Vorbereitung warten noch die Tests am 29. August im Wersestadion gegen die U21 des SC Paderborn (Oberliga) sowie am 30. August die Generalprobe beim ASC 09 Dortmund (Oberliga).