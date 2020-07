Die Kaderplanung bei den Drittliga-Handballern der Ahlener SG ist weiterhin voll im Gange. Die neueste Zusage kommt von David Wiencek . Der Rückraumspieler bleibt auch in der kommenden Saison in Ahlen. „David hat uns seine Zusage bis zum Sommer 2021 gegeben. Es ist ein wichtiger Spieler für unsere Mannschaft. Er setzt Akzente und explodiert auch mal in wichtigen und entscheidenden Situationen“, so Geschäftsführer Andreas Bartscher. Foto: René Penno