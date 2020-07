Mit einem virtuellen Lauf möchte das Organisationsteam des Telgter Citylaufs alle Läufer dazu motivieren, für den guten Zweck zu spenden. Ob dabei tatsächlich gelaufen wird oder nicht, ist egal: Zwei Drittel der Startgelder gehen an den Verein Läuferherz.

Denn selbst wenn die eigentliche Veranstaltung am 26. September sowie die gesamte Volksbank-Cup-Laufserie aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, muss keiner auf sein Lauftraining oder eine virtuelle Teilnahme verzichten – und hat gleichzeitig die Chance, Preise zu gewinnen.

Laufserie soll in Erinnerung bleiben

Das Ganze läuft so ab: Auf www.citylauf-telgte.de kann sich jeder zum virtuellen Schülerlauf (drei Euro), Fünf-Kilometer-Lauf (sechs Euro) oder Zehn-Kilometer-Lauf (acht Euro) anmelden. Zusätzlich gibt es einen Ultralauf mit frei zu wählender Spendensumme. Zwei Drittel der eingenommenen Startgelder möchten die Organisatoren an den Verein überreichen, der mit einem eigenen Sternlauf jährlich die Kinderkrebshilfe Münster unterstützt. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Kindern und Jugendlichen die lange Zeit der Behandlung an der Uni-Klinik Münster mit ihren großen körperlichen und seelischen Strapazen erträglicher zu gestalten. Wer sich zum virtuellen Citylauf anmeldet, hat zusätzlich die Chance, attraktive Preise zu gewinnen: Hauptgewinn ist ein Laufoutfit im Wert von 150 Euro. Außerdem gibt es einen Ausrüstungsgutschein über 50 Euro, fünf Startplätze für die gesamte Volksbank-Cup-Laufserie 2021 sowie zehn Citylauf-Startplätze für den Telgter Citylauf im September 2021. Ziel: Die Laufserie soll in Erinnerung bleiben. „Gleichzeitig können wir damit etwas Gutes tun“, sagt TV-Friesen-Abteilungsleiter Mirco Borgmann.

Fotos hochladen

Die Gewinner möchten Sponsor und Orga-Team direkt nach dem Lauf ermitteln. Jeder, der sich zum virtuellen Citylauf anmeldet, bekommt nach dem 26. September automatisch eine Dankeschön-Urkunde zugeschickt, die nicht mit einer Spendenbescheinigung gleichzusetzen ist. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer die Zugangsdaten zum Gewinnspiel: Über Facebook, Instagram oder per E-Mail besteht die Möglichkeit, ein Foto von sich beim Lauftraining oder von der Citylauf-Strecke hochzuladen und an der Auslosung teilzunehmen.