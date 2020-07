Am Montag hat der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) den Spielplan für die bevorstehende Saison in der Regionalliga West veröffentlicht. Demnach startet RW Ahlen am Samstag, 5. September, mit einem Auswärtsmatch beim Wuppertaler SV (14 Uhr). „Das ist ein Ex-Verein von mir. Das wird ein Duell zweier Traditionsvereine in einem schönen Stadion. Darauf freue ich mich“, sagt Trainer Björn Mehnert . Das erste Heimspiel bestreitet seine Elf am 12. September gegen Alemannia Aachen. Dann folgt gleich die erste Englische Woche mit Partien am Mittwoch, 16. September, bei der U23 des 1. FC Köln (19.30 Uhr) und am Samstag, 19. September, daheim gegen die Sportfreunde Lotte (14 Uhr). Dem schließt sich die nächste Englische Woche mit der Begegnung bei RW Essen (Mittwoch, 23. September, 19.30 Uhr) und dem Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück (Samstag, 26. September, 14 Uhr) an. Es geht also gleich intensiv los. „Das war uns bewusst. Wir werden fit sein“, kündigt Mehnert selbstbewusst an. Zeit zum Verschnaufen hat seine Mannschaft am 10. Oktober. Dann hat sie spielfrei. Weitere Highlights folgen am Samstag, 24. Oktober, daheim gegen den SV Lippstadt 08 und am Samstag, 7. November, beim SC Preußen Münster. Die Hinrunde endet am 19. Dezember mit einem Heimspiel gegen den VfB Homberg. Die Rückserie beginnt am 16. Januar dann mit dem Rückspiel gegen den Wuppertaler SV im Wersestadion. Die Saison endet am 5. Juni.