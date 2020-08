Ausgeprägter Schnitzeljagdtrieb: Ahlener SG absolviert Stadtrallye

In dieser Woche ist bei den Drittliga-Handballern faulenzen angesagt. Der Müßiggang ist sogar extra von Sascha Bertow verordnet worden. Seine Spieler sollen noch mal ein paar Tage verschnaufen, bevor es ab dem 10. August in die heiße Phase der Vorbereitung geht, in der die Mannschaft sieben Wochen lang jeden Tag trainieren soll.

Kreuz und quer durch die Stadt

Bevor der ASG-Trainer sein Personal durch die Halle scheucht, scheuchte er es am vergangenen Wochenende aber im Rahmen einer Rallye durch das gesamte Stadtgebiet. In vier Gruppen à drei Spielern galt es, etliche Etappenziele zu erreichen und Stationen abzuklappern. Ein Selfie als Beweis, den jeweiligen Punkt erreicht zu haben, war noch die leichteste Aufgabe. Kreuz und quer und von einem Ende zum anderen durch die Wersestadt ging es für die Handballer, die zunächst 50 Kilometer mit dem Rad zu absolvieren hatten. Dann folgten Aufgaben, die im Laufschritt zu bewältigen waren. Hier kamen zehn Kilometer zusammen. Und zum Abschluss gab es nochmals 25 Kilometer auf der Leeze, so dass sich der ausgeprägte Schnitzeljagdtrieb angesichts sommerlicher Temperaturen zu einer echten Konditionseinheit entwickelte.

Stadtrallye der Ahlener SG: Drittliga-Handballer erkunden ihre Heimat 1/18 Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Stadtrallye mit Promille-Brille Fotograf: Ahlener SG Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Foto: Ahlener SG

Echte Fließbandarbeit an der Supermarktkasse

Da kam ein frisch gepresster Orangensaft, den sich die Rallye-Teilnehmer bei Edeka Kemper zubereiten durften, gerade recht. Allerdings mussten sie ihre Schuld umgehend begleichen und als Kassierer fungieren. Artikel scannen, Geld kassieren, Wechselgeld aushändigen – echte Fließbandarbeit war gefragt. Noch mehr Geschicklichkeit benötigten sie allerdings in Vorhelm. Busunternehmer Dieter Kühling hatte einen Parcours errichtet, den die Handballer mit einer Promille-Brille auf der Nase im Slalom absolvieren mussten. Kein Wunder, dass dabei mitunter die Laufwege nicht stimmten. Außerdem hatten sie ein Kinderpuzzle aus Holz zu lösen. Auch dabei fiel die Trefferquote mitunter deutlich niedriger als beim Siebenmeter aus.

Immer wenn sie alle Stationen einer Etappe geschafft hatten, ging es für die Handballer zurück zur Friedrich-Ebert-Halle, wo sie Trainer Sascha Bertow mit neuen Aufgaben versorgte.

Promille-Brille sorgt für Defizite

Nach viereinhalb Stunden kehrten Felix Harbaum, Dominik Spannekrebs und Max Nowatzki als Erste dorthin zurück und verbuchten damit den Tagessieg. Um nach den Strapazen die restlos entleerten Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen, warfen Team und Trainer im Anschluss den Grill an.

„Die Jungs haben ihre Sache super gemacht und ihre Aufgabe alle erledigt“, hielt Sascha Bertow zufrieden fest. Nur beim Parcours mit Promille-Brille stellte er doch einige Defizite fest. „Das zum umrundende Hütchen und der Körper waren zum Teil weit voneinander entfernt. Das Verhältnis hat nicht immer ganz gepasst“, registrierte Sascha Bertow erheitert. Trotzdem bescheinigte er seinen Jungs eine stolze Leistung. Die Verschnaufpause in dieser Woche haben sie sich jedenfalls redlich verdient.