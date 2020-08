Dennis Biederbick hat seinen Aufwärtstrend bestätigt: Bei der Pfungstädter Laufgala wurde er in 1:47,32 Minute über 800 Meter Zweiter. Hauchdünn musste er sich Christoph Kessler (LG Regio Karlsruhe) geschlagen geben, der nach einem Endspurt nach 1:47,28 Minute ins Ziel schoss. Viel wichtiger aber war für Biederbick die eigene Zeit – es war die Beste seit vier Jahren, als er bei der U20-Weltmeisterschaft in Bydgoszcz eine 1:47,32 Min lief. „Trotzdem habe ich mir eine noch schnellere Zeit vorgestellt, eine 1:45 oder 1:46. Aber dann kommt der Moment, in dem einen die Realität wieder einholt“, räumte Dennis Biederbick ein. Dennoch ist auch die 1:47,70 ein Statement für die Deutsche Meisterschaft, die am Wochenende in Braunschweig stattfindet. Bis dahin gibt es moderates Krafttraining sowie leichte Tempo- und Minutenläufe. Donnerstag ist frei, am Freitag reist Biederbick an. „Ich bin ready“, verspricht der 22-jährige Ahlener.