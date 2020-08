Als hätte er es vorausgesehen. Gerade in der womöglich heißesten Woche dieses Sommers hat RW Ahlens Trainer Björn Mehnert seinen Spielern sieben trainingsfreie Tage spendiert. Exakt diese Woche stand seit Beginn der Vorbereitung fest. „Der liebe Gott hatte wohl ein Einsehen und hat den Jungs schönes Wetter geschenkt. Die Jungs sollen Luft holen, auch mal auf andere Gedanken kommen“, sagt Mehnert.

Vier Tage verordnete er ihnen absolute Ruhe, danach lediglich moderates individuelles Training. „Dabei geht es nur darum, dem Körper zu signalisieren, dass es bald weitergeht“, so Mehnert. Die Pause tue allen gut. „Das Team hat in den ersten sechs Wochen gut mitgezogen und intensiv gearbeitet. Wir haben einige Belastungsspitzen gesetzt. Das war auch notwendig, denn in der Saison wird man angesichts vieler Englischer Wochen nichts aufholen können“, sagt der RWA-Coach. Am Wochenende sind auch keine Testspiele vereinbart. So bleibt den Ahlenern eine Hitzeschlacht erspart. „Was die physischen Voraussetzungen angeht, sind wir schon auf einem sehr guten Weg“, attestiert Mehnert den Seinen deutliche Entwicklungsschritte im Bereich Athletik und Ausdauer. Ab der kommenden Woche widmet sich der Regionalligist dann vermehrt taktischen Inhalten. „Wir haben dann noch viereinhalb Wochen Zeit für den Feinschliff, das reicht auf jeden Fall aus“, versichert Mehnert.