Mit Beginn der Vorbereitung wurde Leon Benning aus der U19 von Rot-Weiß Ahlen zur ersten Mannschaft befördert, so dass er in dieser Saison fester Bestandteil der Regionalligamannschaft ist. Allerdings hat sich Benning kürzlich beim Vorbereitungsspiel in Meinerzhagen schwer verletzt, bei dem er nach einem Zusammenstoß im Kunstrasen hängen blieb. Aufgrund einer starken Schwellung war eine frühere Diagnose nicht möglich. Nun ist klar, dass er sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie sowie einen Außenmeniskusriss und einen Innenmeniskusanriss zugezogen hat. Er wurde bereits erfolgreich im Universitätsklinikum Münster operiert, wird jedoch mindestens bis zum kommenden Frühjahr ausfallen.