Die Corona-Krise hat den Turnierfahrplan gründlich durcheinander gebracht. Dies gilt nicht nur für Reitturniere mit regionaler Bedeutung, sondern auch für große Veranstaltungen und Meisterschaften.

Da die ursprünglich geplanten Westfälischen Meisterschaften der Disziplinen Dressur und Springen für alle Altersklassen coronabedingt ausfallen mussten, hat der Pferdesportverband Westfalen die Championate auf mehrere Veranstaltungen verteilt.

Becker verdiente Meisterin

Auf dem Gelände des Westfälischen Pferdestammbuchs in Münster-Handorf fanden am Wochenende die Westfälischen Meisterschaften der Nachwuchsspringreiter statt. Und das aus der Perspektive des Kreisreiterverbandes Warendorf mit einigen Erfolgen.

So sicherte sich die für den RV Albersloh startende Marlene Becker (Sendenhorst) mit ihrem Pony Black Jack die Meisterschaft der Pony-Springreiter (bis 16 Jahre). Becker und ihr 13-jähriger Wallach lieferten in allen drei Wertungsprüfungen fehlerfreie Runden ab. Und auch im abschließenden Stechen zeigten sie keine Nerven und beendeten den Parcours ein weiteres Mal fehlerfrei. Durchaus zufrieden mit der Leistung zeigte sich Marlenes Vater Otto Becker (Sendenhorst), Bundestrainer der deutschen Springreiter.

Schon nach kurzer Zeit ein erfolgreiches Paar

Ein tolles Championats-Wochenende lieferte auch Hannah-Michelle Wilken vom RFV Warendorf bei den Junioren (16 bis 18 Jahre) ab. Mit dem neunjährigen Holsteiner Wallach Cutest Tabou schaffte sie es nach guten Vorleistungen in den beiden ersten Wertungsprüfungen, ins Stechen der Finalprüfung zu gelangen. Dort reichte ihr ein fünfter Platz in dem recht anspruchsvollen S-Springen auf Ein-Sterne-Niveau, um in der Gesamtwertung westfälische Vize-Meisterin zu werden. Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, als dass Hannah-Michelle Cutest Tabou erst seit wenigen Wochen regelmäßig reitet.

Den Medaillensatz für die Aktiven des Kreisreiterverbandes Warendorf komplettierte Sönke Fallenberg (PSV Wessenhorst) bei den Jungen Reitern (18 bis 21 Jahre). Nach Platz acht in der ersten Wertungsprüfung am Freitag mit Vescovino und einem fünften Rang in der zweiten Wertungsprüfung reichte ihm in der sehr schweren Finalprüfung auf dem Niveau eines Zwei-Sterne-S-Springens ein sechster Platz für die Bronze-Medaille in seiner Altersklasse.

Knapp an einer Medaille vorbei schrammte der Milter Justus Rotermund (PSV Wessenhorst) im Championat der U 14-Reiter mit seinem Pony Ma Kira WE. Nach guten Runden reichte es für Platz vier.