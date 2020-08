Das Wichtigste zuerst: Der Fußballkreis Münster wird in der kommenden Saison zwei Aufsteiger in die Bezirksliga stellen. Das teilte der Kreisvorsitzende Norbert Krevert auf der Online-Kreisfußballkonferenz mit. Die Meister der drei A-Liga-Staffeln werden also jeweils noch einmal gegeneinander spielen, um die beiden Mannschaften zu finden, die in die Bezirksliga aufsteigen dürfen. Diese drei Partien werden allesamt auf neutralem Platz ausgetragen, um die maximal mögliche Chancengleichheit zu gewährleisten.

Positiv ist auch, dass der Fußballkreis mit exakt so vielen Mannschaften in die Saison gehen wird wie im Vorjahr. „Da hatten wir aufgrund von Corona schon die schlimmsten Befürchtungen, die sich aber glücklicherweise nicht bewahrheitet haben“, war Krevert erleichtert. Insgesamt – Junioren und Senioren – meldete der Kreis 900 Teams für den Spielbetrieb 2020/21 und ist damit zusammen mit dem Kreis Dortmund führend in Westfalen.

„ Dann würden wir wieder aufstocken. Dann würden wir wieder aufstocken. “ Norbert Krevert

Absteiger aus der A-Kreisliga wird es zwei pro Staffel geben. Sollten allerdings Teams aus der Bezirksliga in den Kreis absteigen, müssen auch mehr A-Ligisten runter. Mehr als drei pro Staffel werden das aber trotzdem nicht. „Dann würden wir wieder aufstocken“, erklärte Krevert.

Das Ziel sei es, in der Saison 2021/22 mit zwei Staffeln zu je 17 oder 18 Teams zu spielen und ab 2022/23 wieder mit der angedachten Sollstärke von zwei 16er-Staffeln. Aus der B-Liga steigt jeweils der Meister der drei Staffeln in die A-Liga auf.

Sollte die Saison in der Hinrunde abgebrochen werden, wird die komplette Spielzeit annulliert. Passiert das in der Rückrunde, greift die Quotientenregelung. Es wird auch Absteiger geben.

Kontaktperson zum Verein

Jeder Verein muss ab sofort einen Corona-Beauftragten benennen. Der ist die Kontaktperson des Kreisvorstandes zum jeweiligen Verein. Zudem bleibt es dabei, dass jeder Club nur 15 Spieler auf dem Feld und der Bank haben darf. Die Grenze von 300 Zuschauern pro Spiel, das Führen von Listen mit Daten der Besucher und der Mindestabstand derer untereinander bleiben.

Weitere Erleichterungen gibt es zunächst nicht. „Es ist fundamental für die Durchführung der Saison, dass alle Vereine die Regeln einhalten“, mahnte Krevert noch einmal eindringlich.

Am Ende wurden die Kreispokal-Wettbewerbe bei Männern und Frauen mit 69 und 29 Teilnehmern ausgelost.