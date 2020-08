Ein Sommer ohne das seit 20 Jahren sehr beliebte Tennis-Feriencamp beim TV Warendorf? Undenkbar.

So stellten sich TVW-Cheftrainer Mikhail Smirnov und sein Trainer-Team der Tennisschule Top Ten in diesem Jahr der Herausforderung, in Zeiten von Corona eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche zu organisieren.

Veränderte Abläufe

Da bereits das erste Camp diesen Jahres dem lokalen Lockdown im Kreis Warendorf zum Opfer gefallen war, war der Andrang für das in den Sommerferien umso größer. 40 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren trafen sich bei bestem Tenniswetter mit ihren acht Trainern und Betreuern auf der Anlage des TV Warendorf am Siechenhorst zum Start in ein großes Sportvergnügen.

„Das Training in Kleingruppen von vier bis fünf Kindern unter Einhaltung aller gebotenen Vorschriften ist für uns ganz normaler Tennisschulalltag. Allerdings mussten wir schon einige Abläufe anpassen und verändern, wie zum Beispiel das gemeinsame Mittagessen auf der Terrasse in zwei Etappen mit festen Sitzgruppen oder der Ersatz unseres Schwimmbadbesuchs durch Sportspiele auf der Anlage“, sagte Mikhail Smirnov.

Vier Tage, sechs Stunden – volles Programm

Dies alles konnte aber der großen Freude keinen Abbruch tun. So ging es für die Truppe täglich für sechs Stunden auf den Platz und für vier Tage bestimmten Vorhand, Rückhand, Volley, Aufschlag und Konditionstraining, alles verpackt in Spiel, Spaß und sportliche Herausforderung, den Alltag der Kinder.

Leckere Mahlzeiten, zubereitet von Natalia Smirnova, und gespendete Kuchen von den Eltern der Camp-Kinder ließen in den Pausen die Sportlerherzen höher schlagen. Den Abschluss bildete wie immer das gemeinsame Grillen und ein Spiel- und Spaßturnier, zu dem selbst die acht Tennis-Neulinge bereits sehr gut mithalten konnten und tolle Leistungen erbrachten. So lautete das Fazit aller: ein Sommer ohne TVW Feriencamp ist nicht denkbar. Es gibt bereits erste Ideen für ein neues Konzept. Darüber hinaus sind viele weitere Highlights bereits in Planung, eine Neuauflage 2021 ist gesichert.