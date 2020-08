In der letzten Ferienwoche fand beim TC Blau Weiß 23 Ahlen traditionell das federführend durch die Jugendwarte Patrick Schneider und Kathrin Sommer organisierte Tenniscamp für die Vereinsjugend statt.

Coronabedingt musste in diesem Jahr auf das Übernachten in Zelten verzichtet werden.

Zu Beginn gab es zum Warmwerden zunächst einige Übungen auf dem Kunstrasenplatz. Danach wurden die Kinder alters- und leistungsgerecht auf die fünf Trainer und Betreuer Laurenz Bußmann, Timo Nowotny, Moritz Schmidt, Luke Bornemann und Julius Wolf aufgeteilt.

Mit musikalischer Untermalung und immer wieder unterschiedlichen Trainingsmethoden und -Übungen stand das Tennisspielen bei den acht- bis 17-Jährigen absolut im Vordergrund.

Eine Ausnahme bildete ein Ausflug zur Lippe, um die Landschaft zwischen Uentrop und Hamm vom Wasser aus mit dem Kanu zu erkunden.

Einige der jüngeren Teilnehmer vergnügten sich derweil im Bennymax in Beckum. Der obligatorische Flutlicht-Sechser und auch danach das Würstchen am Lagerfeuer rundete für die Älteren jeden Abend das Programm ab. Das Wetter spielte über die gesamte Woche perfekt mit, so dass sich alle zwischendurch immer wieder im aufgebauten Pool, mit Wasserbombenschlachten und auf der Wasserrutschbahn erfrischten.