Zwei Siege und viele Erkenntnisse brachte das Wochenende für Björn Mehnert . „Ich habe viel gesehen, was gut war, aber auch einiges, woran wir noch arbeiten müssen“, sagte der Trainer des Regionalligisten Rot-Weiß Ahlen nach den beiden Testspiel-Siegen am Samstag und Sonntag. Zuerst gab es einen 3:2 (1:2)-Erfolg beim FC Iserlohn durch Tore von Max Wilschrey, Luca Steinfeldt und Robin Hoffmann. Gut 25 Stunden später feierte das Team einen 4:2 (2:2)-Sieg bei der SG Finnentrop. Dort traf Paolo Maiella gleich zweimal ins Schwarze, je einen Treffer steuerten Phillip Aboagye und Arda Nebi bei. „Das sah schon gut aus. Wir können 90 Minuten Tempo gehen. Bei den hohen Temperaturen stimmte es läuferisch“, freute sich Mehnert, dass seine Schützlinge körperlich schon richtig gut in Schuss sind. „Bei 90 Prozent“, bezifferte das der Übungsleiter drei Wochen vor dem Saisonstart. Genau richtig zum aktuellen Punkt der Vorbereitung. Es passieren aber noch zu viele Fehler.