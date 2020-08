Auf dass die Oberschenkel brennen

„Alle Spieler haben in der Vorbereitung mal schön ihre Grenzen aufgezeigt bekommen“, sagt Uwe Bekston . Nach einem moderaten Einstieg hat er die Intensität im Übungsbetrieb in den vergangenen Wochen spürbar gesteigert. Vier Trainingseinheiten stehen jeweils auf dem Programm. Einmal wöchentlich geht es für den ASG-Tross nach Herten zur Zeche Ewald. Dort scheucht Bekston seine Jungs dann bis zu sieben Mal die Halde hoch. „Und als Sahnehäubchen gibt es noch 260 Treppenstufen obendrauf. Oben brennen dir dann richtig die Oberschenkel“, freut sich Bekston über die Schinderei seines Personals.

Uwe Bekston sieht Ausdauer als Grundlage für den Klassenerhalt an

Das nimmt er hart ran. Nicht weil er Spaß daran hätte, seine Belegschaft zu quälen, sondern weil er die Notwendigkeit sieht. „Wir dürfen es uns nicht erlauben, konditionell einzubrechen. Denn wir spielen mit Sicherheit von Anfang an gegen den Abstieg“, so der ASG­Coach. Eine gute körperliche Verfassung sei daher Grundvoraussetzung, um den Kampf um den Klassenerhalt mit Aussicht auf Erfolg anzunehmen.

Da das Team nun schon mehrfach Bekanntschaft mit der Halde und den Treppenläufen im Ruhrgebiet gemacht hat, stellen sich bereits deutliche Fortschritte ein. „Die Jungs schnaufen nicht mehr so viel wie noch am Anfang. Das Level ist schon jetzt richtig gut“, hält der Trainer fest. Nach der Grundlagenausdauer verlagert er nun zusehends den Schwerpunkt in Richtung Schnelligkeitsausdauer. Im Berliner Park oder der Langst verordnet er den Seinen dann Intervalle à sechs Mal 1000 Meter.

Deutlich veränderter Kader im Vergleich zur vergangenen Saison

Das Personal, das all das über sich ergehen lassen muss, hat sich gegenüber der Vorsaison verändert. Mit Jan Rotert und Thies Hülsbusch hat die ASG zwei Säulen an Westfalia Kinderhaus verloren. Nico Horn und Lukas Hinterding gehören nun fest zum Drittliga-Kader. Jonas Wieneke ist studienbedingt nach Ostwestfalen gewechselt und Carsten Funke hat sich Eintracht Dolberg angeschlossen. Doch dafür sind mit Joel Wessel, Fiete Austermann und Noah Schröder drei Eigengewächse aus der A-Jugend aufgerückt. Zudem suchen die Ahlener noch nach einem Kreisläufer. Positiv obendrein: Lukas Fischer ist nach einjähriger Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen und kaum zu bremsen.

Am 23. August steht daheim das erste Testspiel gegen den SC DJK Everswinkel an. Und Mitte September gibt es noch ein Teambuilding-Wochenende. Vorher aber geht es noch ein paar mal die Halde hoch – bis die Schenkel brennen.